Champagne e flaconi di profumo, arrestato per furto 42enne campano

Bibbona

30 Settembre 2023

Bibbona (Livorno) 30 settembre 2023 –

I Carabinieri della Stazione di Bibbona hanno arrestato un uomo di 42 anni, di originari campane e con precedenti di polizia, perché gravemente indiziato di due furti aggravati, consumati in rapida successione, all’interno di attività commerciali.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla locale Centrale Operativa grazie alla segnalazione di un dipendente di un supermercato di Marina di Bibbona, relativa ad un furto di generi alimentari ed alcolici da parte di un uomo.

Sebbene la pattuglia dell’Arma sia intervenuta rapidamente, l’uomo si era già allontanato ma, grazie alla descrizione fornita dal segnalante ed alla conoscenza del territorio, è stato rintracciato all’uscita di un grande magazzino dove aveva appena consumato un altro furto.

Fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di generi alimentari, due bottiglie di una nota marca di champagne e 20 flaconi di profumo di varie marche per un valore complessivo di quasi 500 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi titolari, mentre per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato di furto aggravato.

Il Giudice del Tribunale labronico, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..

L’invito dell’Arma è quello di segnalare sempre gli episodi a cui si assiste tramite il 112NUE per consentire un rapido intervento delle pattuglie e, come in questo caso, il recupero e la restituzione della refurtiva nonché l’arresto del presunto autore del reato.

