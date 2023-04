Home

15 Aprile 2023

Livorno 15 aprile 2023 – Charcot amore e pazzia, uno spettacolo per sensibilizzare sull’inserimento delle persone con disturbi mentali

”Charcot amore e pazzia” è il titolo dello spettacolo che la compagnia teatrale Pietrarossa porterà in scena sabato 29 aprile alle ore 21 al Nuovo Teatro delle Commedie.

La commedia, scritta e diretta da Christian Martinelli; ha lo scopo di sensibilizzare verso una cultura inclusiva a favore dell’inserimento sociale delle persone con disturbi di salute mentale per contrastare i pregiudizi.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Livorno è promosso dall’AVOFASAM (Associazione dei familiari volontari per la salute mentale). L’ingresso è a offerta libera.

La sceneggiatura è stata scritta attenendosi fedelmente alla realtà degli anni settanta-ottanta in concomitanza all’entrata in vigore della legge 180 del 1978 nota come legge Basaglia.

Leone e Bianca vivono la loro storia d’amore tra le mura del padiglione Charcot nel complesso manicomiale di Volterra.

I due pazienti iniziano un percorso di reinserimento nella società grazie all’amore nato tra quelle mura, che rafforza la loro voglia di vivere.

La sceneggiatura fotografa la situazione di un gruppo di pazienti con varie disabilità mentali circondati da personale medico sanitario.

La commedia varia dal divertente al tragico seguendo canoni ben stabiliti, con aneddoti realmente accaduti e dialoghi realistici. Intorno alla coppia si scatenano eventi e situazioni imprevedibili con personaggi che con le loro caratteristiche fanno da sfondo all’opera.

