Home

Cronaca

Che fine hanno fatto 27 pecore e agnellini? Animalisti manifesteranno per avere risposte dal sindaco

Cronaca

8 Marzo 2023

Che fine hanno fatto 27 pecore e agnellini? Animalisti manifesteranno per avere risposte dal sindaco

Livorno 8 marzo 2023

Le associazioni animaliste A.l c.a e Atapc per voce dei rispettivi presidenti Giovanna Giusti e Simona Bertotto, invitano tutti i cittadini animalisti e tutte le associazioni presenti in città , ad aderire alla manifestazione silenziosa che faranno giovedì 9 marzo ore 09.00 , in consiglio comunale, al fine di chiedere al sig.. Sindaco informazioni riguardanti le 27 pecore ed agnellini prelevati da un terreno di proprietà privata zona limoncino, di cui ad oggi nessuno ufficialmente ci ha dato notizie sulla loro destinazione.

L’appello

“Tutti coloro che hanno a cuore il problema dell benessere animale sono pregati di partecipare. Grazie . Vi aspettiamo, ripetiamo, giovedì 9 marzo ore 9 davanti al portone del comune vecchio”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin