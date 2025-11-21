Home

“Che futuro ha la disabilità in Toscana? Vita indipendente – Lavoro – Trasporto pubblico”, convegno in Comune

21 Novembre 2025

Livorno 21 novembre 2025

L’Associazione Liberamente Abile, insieme al Garante delle Persone con Disabilità del Comune di Livorno Valerio Vergili, organizza il convegno regionale “Che futuro ha la disabilità in Toscana? Vita indipendente – Lavoro – Trasporto pubblico”, che si svolgerà sabato 22 novembre in orario mattutino e pomeridiano (dalle ore 10 alle ore 17.30) nella Sala Sindacale al piano terra del Palazzo Comunale (in piazza del Municipio 1).

L’evento riunirà associazioni, amministratori locali, professionisti del settore e cittadini, con l’obiettivo di analizzare in modo approfondito le principali criticità relative alla disabilità, promuovendo un confronto diretto tra territorio e istituzioni.

La giornata prevede infatti momenti informativi e testimonianze operative, tavoli di confronto tematici su autonomia, inclusione lavorativa e mobilità, e una sessione conclusiva di sintesi e proposte. Verrà inoltre presentato il Progetto Tennis per persone con disabilità, iniziativa sportivo–sociale attiva nel Comune di Livorno.

Un’iniziativa per rafforzare il dialogo tra cittadinanza e livelli governativi, contribuendo a costruire politiche pubbliche più eque, moderne e realmente inclusive.

A portare i saluti istituzionali, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, sarà l’assessora Viola Ferroni.

Oltre alla Regione Toscana e al Comune di Livorno, patrocinano l’iniziativa i comuni di Scandicci, Capannori, Pontassieve ed Empoli.