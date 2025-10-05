Home

"Che la forza sia con te", al via i duelli con la spada laser come un vero Jedi

5 Ottobre 2025

“Che la forza sia con te”, al via i duelli con la spada laser come un vero Jedi

Livorno 5 ottobre 2025

LudoSport approda a Livorno, al via i duelli con la spada laser

Un’insolita novità sportiva illumina Livorno: LudoSport, la disciplina

del combattimento con spada laser, sbarca in città con l’avvio di corsi

dedicati. A partire da ottobre, gli appassionati di fantascienza e arti

marziali potranno impugnare una “lightsaber” in palestra e cimentarsi in

duelli mozzafiato in tutta sicurezza. Il debutto livornese di questa

attività – a metà strada tra scherma tradizionale e sogno da film – sarà

ospitato presso la palestra del Nautico in Piazza Giovine Italia 1, ogni

lunedì dalle 20 alle 22. I corsi sono organizzati dall’Accademia Porta

dei Mari e tenuti dall’istruttore Andrea Mori, livornese classe ‘85 già

atleta di spicco nel circuito nazionale LudoSport. “Siamo felici di

portare finalmente LudoSport anche a Livorno -afferma Mori – è

un’opportunità per tanti appassionati di vivere lo sport in modo nuovo,

divertente ma allo stesso tempo serio e formativo”.

Cos’è LudoSport

Nato a Milano nel 2006 dall’idea di tre istruttori appassionati,

LudoSport coniuga il fascino delle spade laser ispirate all’universo di

Star Wars con tecniche schermistiche originali. In altre parole, prende

l’iconica arma dei film e la trasforma al centro di un vero sport da

combattimento, regolamentato e riconosciuto: oggi LudoSport in Italia è

affiliato al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), ente di

promozione sportiva riconosciuto dal CONI. La disciplina – chiamata

anche scherma con spada laser o Light Saber Combat – conta ormai

numerosi praticanti sparsi in tutta Italia e nel mondo.

A differenza dei duelli coreografici da spettacolo, gli incontri di

LudoSport sono gare sportive a tutti gli effetti: due atleti si sfidano

in un’arena seguendo regole precise di ingaggio. Il regolamento, uguale

ovunque grazie a un network internazionale di accademie, prevede colpi

validi solo su zone specifiche del corpo ed esclude mosse pericolose o

eccessivamente violente, a tutela della sicurezza di tutti. Particolare

enfasi è posta sul fair play: sono gli stessi combattenti a dichiarare

onestamente i colpi subiti durante l’incontro, alzando la mano o

vocalizzando un segnale, così che il punteggio rispecchi realmente

l’andamento del duello. I giudici intervengono solo in caso di dubbi,

rendendo fondamentale l’integrità e il rispetto reciproco tra gli

atleti. Questo approccio, insieme all’assenza di qualsiasi contatto

pericoloso, fa sì che LudoSport venga praticato in un clima di grande

lealtà e sicurezza. “Chi assiste per la prima volta a un nostro

allenamento rimane sorpreso – racconta Mori – e capisce subito che non è

una semplice imitazione da film: c’è tecnica, disciplina e rispetto

delle regole, proprio come in qualsiasi altro sport.”

Perché LudoSport

Perché scegliere di combattere con una spada laser in mano? I motivi

sono tanti. Innanzitutto LudoSport offre un allenamento completo

travestito da gioco: ai praticanti consente di sviluppare riflessi

pronti, migliore coordinazione motoria e aumentare la resistenza fisica

divertendosi. Ogni lezione alterna esercizi tecnici a duelli dinamici,

garantendo movimento e apprendimento costante. Non esistono distinzioni

di sesso, età o grado: il motto dell’accademia è che chiunque può

scendere in arena sullo stesso piano degli altri. Ragazze e ragazzi,

uomini e donne possono duellare insieme, adattando intensità e stile in

base all’esperienza. In genere l’età minima consigliata è intorno ai

13–14 anni (l’adolescenza è l’ideale per iniziare), ma non esistono

limiti superiori: ci si può appassionare a una spada laser anche a 30,

40 o 50 anni. Ciò rende LudoSport uno sport inclusivo, dove generazioni

diverse si allenano fianco a fianco condividendo la stessa fantasia.

Un altro elemento chiave è la comunità che si crea attorno a questa

disciplina. I partecipanti non trovano solo un corso sportivo, ma

entrano a far parte di un ordine (come vengono chiamate le scuole

LudoSport) e di un network globale di appassionati. Si partecipa a

eventi, tornei amichevoli e competizioni ufficiali, anche di livello

nazionale e internazionale, conoscendo praticanti di altre città e

Paesi. Il codice etico di LudoSport, riassunto nell’acronimo Se.Cu.Ri.

(Servizio, Cura, Rispetto), incoraggia ciascun atleta a contribuire

positivamente all’ambiente di allenamento. Ciò significa aiutare i nuovi

arrivati, aver cura della sicurezza propria e altrui, rispettare

compagni e avversari indipendentemente dal livello. “È uno sport che ti

regala amici oltre che sudore. – sottolinea Mori – Si crea subito un

clima di squadra: ci si allena insieme, ci si aiuta a migliorare e alla

fine dell’allenamento magari si resta a parlare di tecniche… o di

film!”, aggiunge sorridendo l’istruttore, evidenziando così lo spirito

di divertimento condiviso che caratterizza LudoSport.

Dove praticare LudoSport

L’arrivo di LudoSport a Livorno è frutto della crescita di questa

disciplina in Toscana. L’Accademia Porta dei Mari – che organizza i

corsi – è la realtà LudoSport ufficiale della Costa Toscana, fondata nel

2024 come punto di naturale evoluzione di un percorso iniziato nell’anno

2017 da Tancredi Tealdi ed ora guidata dal suo primo allievo Lorenzo

Brandi. In pochi anni ha visto aumentare costantemente il numero di

iscritti tra Pisa e Livorno, tanto da diventare un’accademia solida e

strutturata sul territorio. Dopo essersi radicata a Pisa, dove opera già

dal 2022, Porta dei Mari ha deciso di estendere le proprie attività

anche a Livorno per rispondere alle tante richieste degli appassionati

locali. “Livorno ha sempre avuto una grande tradizione sportiva e una

vivace comunità di fan di fantascienza. – spiega Andrea Mori – Portare

qui LudoSport era il passo naturale: abbiamo avuto curiosi livornesi che

finora facevano i pendolari fino a Pisa per allenarsi con noi; adesso

potranno finalmente duellare nella propria città”.

I corsi labronici di LudoSport si tengono presso la Palestra del

Nautico, all’interno dell’Istituto Nautico in Piazza Giovine Italia 1, a

due passi dal porto mediceo. L’appuntamento è ogni lunedì sera dalle 20

alle 22, un orario serale pensato per venire incontro anche a chi studia

o lavora. In qualità di istruttore è stato scelto lo stesso Andrea Mori,

livornese doc con alle spalle anni di esperienza in LudoSport. Mori,

oltre a essere uno dei primi praticanti di Porta dei Mari, vanta

risultati agonistici di rilievo: nel 2024 si è qualificato al Torneo

Nazionale di LudoSport tra le fila dell’accademia toscana, figurando tra

i migliori 64 atleti d’Italia. Ora è pronto a mettere la sua passione al

servizio della sua città natale, guidando i nuovi allievi. Le lezioni a

Livorno partiranno ufficialmente a inizio ottobre; è possibile fin da

ora prenotare una lezione di prova gratuita per toccare con mano questa

disciplina contattando l’Accademia Porta dei Mari sui social

(@ludosport_portadeimari su Instagram) o via email

(portadeimari@ludosport.net).