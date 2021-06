Home

Eventi

“Che spettacolo di clown!”, weekend con l’artista Sara Gagliarducci a Villa Maria

Eventi

24 Giugno 2021

“Che spettacolo di clown!”, weekend con l’artista Sara Gagliarducci a Villa Maria

In programma un talk e due laboratori sabato 26 e domenica 27 giugno

“Che spettacolo di clown!”, weekend con l’artista Sara Gagliarducci

L’evento si terrà nel parco della Biblioteca Labronica di Villa Maria

Livorno, 24 giugno 2021 – Sara Gagliarducci, in arte Mimì, clown professionista dal 2001 sarà la protagonista del prossimo weekend, quello del 26 e 27 giugno, alla Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo (via Redi 22).

Per due giorni i riflettori si accenderanno su una delle professioni più tradizionali e divertenti del mondo circense, quella del pagliaccio: sabato 26 giugno alle ore 17.30, infatti, è in programma “Che spettacolo di clown” talk sul mestiere del clown (a ingresso libero e senza prenotazione).

Previsti anche due laboratori, uno intensivo per adulti (attori, educatori, appassionati) in agenda per sabato dalle ore 10 alle ore 14, e un gioco – laboratorio per bambini e genitori fissato per domenica 27 giugno alle ore 10.

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria l’iscrizione telefonando alla Segreteria di Itinera dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 oppure inviando una mail a segreteria@itinera.info.

L’evento è promosso dal Comune di Livorno – Biblioteca Labronica; i laboratori sono a cura di Coop. Itinera.

Si tratta della prima iniziativa dell’anno per Il Centro di documentazione sulle arti e lo spettacolo, in attesa della rassegna “La Bella Estate a Villa Maria – i mestieri del cinema” che avrà luogo a fine agosto.

La protagonista di queste giornate, Sara Gagliarducci, pratica l’arte performativa e il linguaggio comico e poetico del clown viaggiando dalla tradizione al sentire contemporaneo.

Nel suo percorso è sempre costante la ricerca sul clown che, grazie alla sua straordinaria forza comunicativa, le permette di incontrare mondi e persone in contesti diversi. Dal 2017 collabora con l’Institut Fur Neue Soziale Plastike (Berlino) e con Osservatorio sulla ndrangheta (Reggio Calabria), Tric-Trac Teatro (Teramo), Fonderia Fontesecco-Laboratorio di arti performative (L’Aquila). Nel 2020 ha dato vita, insieme a Valentina Nibid, al TeatroVagante con il quale viaggia in piccoli paesi dell’entroterra abruzzese creando incontri e scambi con le comunità ospiti. Attualmente gira l’Europa con lo spettacolo ALI.

Tutti gli eventi avranno luogo all’aperto, nel parco di Villa Maria.

Per informazioni: 0586.219265

bibspettacolovillamaria@comune.livorno.it

DETTAGLI DELL’INIZIATIVA

sabato 26 giugno ore 10.00 / 14.00

ASSAGGI DI CLOWN – la ricerca del proprio clown / laboratorio per adulti

Il clown è una figura unica ed originale per ognuno di noi in grado di raccontare e raccontarsi attraverso mille sfumature. Venire a contatto con la nostra anima clown vuol dire sorprendersi ad incontrare la parte di noi più comunicativa, poetica e divertente (durata 4 ore)

sabato 26 giugno ore 17.30

MIMÌ ON THE ROAD e talk sul mestiere del clown

con Sara Gagliarducci

ingresso libero

domenica 27 giugno ore 10.00

DI TUTTI I COLORI … gioco laboratorio sul clown/ laboratorio per famiglie

Un momento di condivisione e divertimento che coinvolge tutte le età attraverso il linguaggio del clown: insieme giocheremo a diventare una FAMIGLIA CLOWN (durata 1 ora)

INFO su SARA GAGLIARDUCCI www.saragagliarducci.com

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin