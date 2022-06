Home

9 Giugno 2022

Chef Borghese a Livorno, i meme: L’unica location da 10 a Livorno e la multa

Livorno 9 giugno 2022

Chef Alessandro Borghese in questi giorni era a Livorno per le riprese del suo programma su Sky in quattro ristoranti del quartiere della Venezia

L’umorismo labronico non poteva perdere anche questa occasione, ecco due meme pubblicati da Livornogramm

Qual’è l’unico locale a cui dovrebbe dare 10 come location a Livorno?

Conoscendo la storia politica della città labronica, è sicuramente quello con le bandiere rosse, del PC, le stelle rosse, falce e martello e le maglie e sciarpe del Livorno calcio

Dopo aver terminato le riprese nei quattro locali di Livorno, ecco che Chef Borghese torna a casa con un souvenir labronico; una multa da 80 euro per aver transitato all’interno della zona a traffico controllato con il valico attivo

