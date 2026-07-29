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“Chi indossa una divisa e viene affrontato ad armi spianate ha il sacrosanto diritto e dovere di difendersi e di proteggere la collettività”, così Amadio (FdI) sui fatti di San Vincenzo

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29 Luglio 2026

“Chi indossa una divisa e viene affrontato ad armi spianate ha il sacrosanto diritto e dovere di difendersi e di proteggere la collettività”, così Amadio (FdI) sui fatti di San Vincenzo

LIVORNO, 29 luglio 2026

“ A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo la più totale e incondizionata solidarietà all’agente di Polizia Locale e al suo collega intervenuti alla Coop di San Vincenzo la sera di domenica , imbattendosi in una situazione davvero difficile in cui un uomo senza fissa dimora li ha minacciati con un coltello e alla fine è rimasto ferito.

Troppo spesso gli uomini e le donne delle forze dell’ordine si trovano a gestire in prima linea situazioni di altissimo pericolo e degrado, rischiando la propria vita per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

Dai fatti e dai primi riscontri video emerge chiaramente una dinamica d’attacco: gli agenti sono stati aggrediti da un uomo armato di coltello che ha tentato ripetutamente di colpirli.

Chi indossa una divisa e viene affrontato ad armi spianate ha il sacrosanto diritto e dovere di difendersi e di proteggere la collettività. Condivido fortemente la scelta della Procura che sembra intenzionata ad applicare il nuovo modello del 45-bis introdotto dal nuovo Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni, che permette una maggiore tutela per coloro che si trovano a dover commettere un fatto potenzialmente configurabile come reato in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa o l’adempimento di un dovere. Questo provvedimento serve proprio ad evitare che uomini delle istituzioni, che agiscono per legittima difesa e in presenza di cause di giustificazione, vengano sottoposti a veri e propri calvari giudiziari prima che la loro posizione venga archiviata.

Auspico che la magistratura e le forze preposte facciano chiarezza in tempi rapidi, confermando la correttezza dell’operato dell’agente. Fratelli d’Italia continuerà sempre a stare dalla parte di chi difende la legalità, il territorio e la sicurezza delle nostre comunità” .

MARCELLA AMADIO

CONSIGLIERE REGIONALE

PRESIDENTE PROVINCIALE di FdI