15 Giugno 2023

Chi lo ha smarrito? Trovato un cane meticcio in via del Pino

Livorno 15 giugno 2023 – Chi lo ha smarrito? Trovato un cane meticcio in via del Pino

E’ stato trovato ieri in via del Pino un cane meticcio maschio smarrito ed è stato portato al canile municipale la Cuccia nel Bosco.

Il proprietario o chi volesse prendersene cura può :

per informazioni e appuntamenti contattare l’operatore di turno al numero 3661989783 oppure il Referente di Canile al numero 3339707752 . il Canile è aperto al pubblico tutti i giorni compreso i festivi con il seguente orario: dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Domenica e festivi dalle 9.00 alle 13.00

per altre informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820350-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una mail all’indirizzo animali@comune.livorno.it

