13 Giugno 2024

Livorno 13 giugno 2024 – “Chi vuol essere sano?”, evento per 10 classi in stile in stile gioco dell’oca per la promozione della Salute

Dieci classi terze medie, per un totale di circa 250 tra ragazze e ragazzi, dell’Istituto Comprensivo “Don Roberto Angeli” hanno partecipato a “Chi vuol esser sano?”, evento in stile gioco dell’oca organizzato dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori (Lilt) in collaborazione con l’Educazione e Promozione della Salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest per promuovere l’adozione di corretti stili di vita.

“Assieme a Lilt – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione della Salute – Area Sud – abbiamo pensato di proporre una modalità di sensibilizzazione che potesse coinvolgerli i giovani in prima persona attirando la loro attenzione in modo nuovo e interattivo. Così, in maniera giocosa, abbiamo rivolto delle domande ai ragazzi intavolando una discussione su quali sono i corretti stili di vita che aiutano a prevenire la formazione di malattie croniche degenerative. Quello che ci piace sottolineare è che i comportamenti assunti fin da giovanissimi hanno ripercussioni importanti anche sulla vita da adulti e che alcune cattive abitudini, come ad esempio quella del fumo, possono predisporre all’insorgenza di una serie di patologie comprese ovviamente quelle tumorali”.

All’incontro erano presenti oltre a Fabio Cecconi (Vicepresidente Lilt Livorno), Santos Caio e Andrea Tozzi (volontari Lilt) e le docenti Cosmi e Pedicchio, con la partecipazione entusiasta dei ragazzi.