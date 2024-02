Home

“Chi vuol essere sano?”, quiz-show di promozione della Salute organizzato da Lilt e USL al Cecioni

29 Febbraio 2024

Livorno 29 febbraio 2024 – “Chi vuol essere sano?”, quiz-show di promozione della Salute organizzato da Lilt e USL al Cecioni

Oltre 150 tra ragazze e ragazzi del liceo “Cecioni” di Livorno hanno partecipato a “Chi vuol esser sano?” l’evento in stile quiz-show organizzato dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori (Lilt) in collaborazione con l’Educazione e Promozione della Salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest per promuovere l’adozione di corretti stili di vita.

“Assieme alla Lilt – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione della Salute – Area Sud – abbiamo pensato di proporre una modalità di sensibilizzazione che potesse coinvolgerli i giovani in prima persona attirando la loro attenzione in modo nuovo e interattivo. Così riprendendo il famoso format televisivo abbiamo rivolto delle domande elaborate da professionisti ai ragazzi alle quali potevano rispondere direttamente con una app dai loro cellulari. Grazie poi alla moderazione del giornalista Antonello Riccelli che ringrazio della disponibilità abbiamo poi fatto interagire i professionisti con i ragazzi sulle principali tematiche affrontate. Quello che ci piace sottolineare è che i comportamenti assunti fin da giovanissimi hanno ripercussioni importanti anche sulla vita da adulti e che alcune cattive abitudini, come ad esempio quella del fumo, possono predisporre all’insorgenza di una serie di patologie comprese ovviamente quelle tumorali”.

All’incontro hanno partecipato oltre a Luigi Franchini (Direttore Educazione e Promozione alla Salute) e Alberto De Napoli (Presidente Lilt Livorno) anche Carmine Di Muro (Direttore Medicina dello Sport Azienda USL Toscana nord ovest), Fabio Cecconi (Vicepresidente Lilt Livorno), Nolita Pullerà (Pneumologa), Nicola Dinelli (Urologo Lilt), Carolina Caglieresi (Biologa Lilt) e Federica Ultimieri (Nutrizionista Lilt).

