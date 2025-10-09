Chiara Tenerini (FI): “È il momento di rialzare la testa, di scegliere una Toscana che guarda avanti”

Home

9 Ottobre 2025

Livorno 9 ottobre 2025

“È il momento di rialzare la testa. Di scegliere una Toscana orgogliosa, concreta, protagonista.

Io credo in una politica che ascolta e agisce, che difende la sanità, sostiene il lavoro e collega davvero i territori. Una politica fatta di serietà, non di slogan.

Il 12 e 13 ottobre scegliamo insieme una Toscana che guarda avanti, una Toscana libera, giusta, vicina alle persone.

Vota Chiara Tenerini, con Alessandro Tomasi Presidente”.

@chiara tenerini

