5 Ottobre 2025

Livorno 5 ottobre 2025 Chiara Tenerini (FI): “Il PD ha abbandonato perfino la cooperazione internazionale. Con Forza Italia e Tajani nuove opportunità anche per Livorno”

«Perfino Arci Toscana, storica area di riferimento della sinistra, ha denunciato il fallimento del PD in tema di cooperazione internazionale. È un dato politico pesante: dopo anni di propaganda, la Regione ha ridotto i fondi da 500 mila euro annui a un bando occasionale da 130 mila euro, mortificando un settore che loro stessi avevano sempre sbandierato come bandiera identitaria.

Ancora una volta la giunta Giani dimostra di non avere né visione né coraggio: in sanità, nelle infrastrutture, nel lavoro e oggi perfino sulla cooperazione internazionale.

Forza Italia ha una prospettiva diversa: la cooperazione deve essere seria, trasparente e utile anche ai nostri territori, legata all’internazionalizzazione delle imprese, a percorsi di formazione per i giovani e a progetti di pace che abbiano ricadute positive qui in Toscana.

A livello nazionale il ministro Antonio Tajani ha già rafforzato la Farnesina, potenziando l’intera struttura dedicata alla cooperazione internazionale. È da questa scelta di governo che vogliamo partire: con il ministro apriremo presto un ragionamento anche per Livorno e per la costa toscana, mettendo a disposizione canali e risorse per trasformare la cooperazione in sviluppo, lavoro e nuove opportunità per la nostra comunità.

La Toscana ha bisogno di concretezza, non di slogan. Con Forza Italia torneremo a dare credibilità anche alla cooperazione internazionale.»

Chiara Tenerini

Deputata di Forza Italia – Candidata al Consiglio Regionale della Toscana