Chiara Tenerini (FI): la libertà non si imbratta, si rispetta

10 Ottobre 2025

Cecina (Livorno) 10 ottobre 2025

La libertà non si imbratta. Si rispetta

Alcuni miei manifesti elettorali sono stati vandalizzati con la scritta “fascista”.

Un gesto vigliacco e intollerabile, che non ferisce me, ma il principio stesso del rispetto reciproco.

Difendere la libertà significa saper ascoltare anche chi non la pensa come noi.

Significa riconoscere nell’altro un essere umano portatore di dignità e diritti, non un nemico da colpire.

Chi imbratta, chi insulta, chi offende la democrazia con la violenza verbale o simbolica dimostra solo paura: paura del confronto, paura delle idee, paura della libertà.

Io continuerò a fare politica con rispetto, con coraggio e con la forza delle idee.

Perché resistere oggi vuol dire non piegarsi all’odio e difendere, ogni giorno, la nostra democrazia.