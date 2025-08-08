Home

8 Agosto 2025

Livorno 8 agosto 2025 Chiara Tenerini (Forza Italia): “La sinistra toscana finge di non capire: il Governo non ha impugnato il salario minimo, ma un pasticcio normativo”

È curioso, ma ormai non sorprende più, che ogni volta che si chiede rispetto per la legalità costituzionale, la sinistra gridi allo scandalo. La decisione del Governo Meloni di impugnare la legge regionale toscana sul cosiddetto salario minimo non ha nulla a che vedere con l’opposizione ai diritti dei lavoratori – come tentano goffamente di far credere gli assessori Mirabelli e Ferroni – ma nasce da una semplice verità giuridica: le Regioni non possono legiferare in materia di concorrenza nei contratti pubblici, perché la competenza è esclusivamente dello Stato.

Lo dice la Costituzione, articolo 117, non un’ideologia.

Il Governo non ha impugnato “una legge di civiltà”, ma un provvedimento mal congegnato che rischia di produrre diseguaglianze nei bandi pubblici, disparità concorrenziali e contenziosi infiniti. Non si difendono i lavoratori aggirando le regole: si difendono proponendo leggi nazionali serie, strutturate, sostenibili, non operazioni di propaganda scollegate dalla realtà.

A Livorno, dove il Comune applica un salario minimo solo in alcuni settori, sarebbe forse il caso di interrogarsi su quante gare pubbliche siano state fatte al massimo ribasso, anche in passato, con effetti diretti su lavoratori e qualità dei servizi.

Il lavoro va tutelato, sì. Ma non con spot ideologici e norme incostituzionali. Forza Italia sta lavorando – dentro e fuori il Parlamento – per detassare le retribuzioni più basse, incentivare i contratti dignitosi, premiare le imprese virtuose. Proposte serie, non slogan.

Il salario minimo non si improvvisa per decreto regionale, si costruisce con una politica nazionale responsabile, fatta di scelte concrete e visione di lungo periodo.

E quella, a sinistra, continua a mancare.

Chiara Tenerini

Deputata Forza Italia – Commissione Lavoro

Responsabile nazionale Dipartimento Lavoro

