Home

Cronaca

“Chiarezza sui Bilanci ASA. Come per Casalp crediti inesigibili per 20 milioni di euro”

Cronaca

14 Febbraio 2023

“Chiarezza sui Bilanci ASA. Come per Casalp crediti inesigibili per 20 milioni di euro”

Livorno 14 febbraio 2023

Ghiozzi (Lega): “Chiarezza sui Bilanci ASA. Come per Casalp crediti inesigibili per 20 milioni di euro”

“Uno degli aspetti più gravi per una gestione della cosa pubblica in momenti di ristrettezze economiche è senz’altro rappresentato dagli sprechi di denaro oltre che da una mala gestione dei patrimoni e dei servizi; spesso tali sprechi ed esempi di mala gestione provengono da aziende pubbliche e partecipate anche dal Comune di Livorno.

In tal senso abbiamo assistito alla notizia di indagini aperte dalla Procura della Repubblica e dalla Corte dei Conti sulla partecipata Casalp che gestisce l’Edilizia di Residenza Pubblica riguardo alla vicenda dei crediti inesigibili subordinata all’incapacità di riscuotere il proprio fatturato.

A seguito di tali indagini sono stati recapitati addirittura avvisi di garanzia per danno erariale ai tre presidenti che si sono susseguiti negli anni dal 2011 ad oggi

ASA spa è una partecipata dal Comune di Livorno e pertanto sostenuta con denaro dei cittadini che il Comune stesso rappresenta per €.11.445.417,84

Ad una lettura dell’ultimo bilancio consolidato, ASA spa tra le entrate annovera Crediti verso Clienti pari a € 92.531.000 (oltre 92 milioni di Euro) di cui però ben € 21.269.000 (oltre 21 milioni di Euro) sono evidenziati come “Fondo svalutazione crediti” ovvero “perdite che hanno acquisito il carattere della certezza”: crediti inesigibili così come per Casalp.

Nel precedente bilancio tale cifra equivaleva ad € 19.815.000 (oltre 19 milioni di Euro). E’ abbastanza evidente quindi l’incapacità di recuperare negli ultimi 2 anni di bilancio più di 40 milioni di Euro potrebbe finire con l’essere pagata dai cittadini in bolletta.

Nel bilancio vengono quindi considerate in entrata € 71.262.000 di Crediti verso clienti di cui € 64.554.000 (oltre 64 milioni di Euro) di crediti per bollette emesse e per la quale cifra, seguendo una media, una parte cospicua pertanto verrà dichiarata inesigibile e saranno dati per persi anche nel prossimo bilancio consolidato.

Inoltre, nello stesso documento finanziario, vengono indicati ben € 86.505.000 (oltre 86 milioni di Euro) di debiti con le banche (Banca Intesa, Banca IMI, BNL e Banca Europea per gli Investimenti); ora questo debito sembra volersi incrementare con l’acquisizione di LI.R.I. Spa, Società partecipata del Comune di Livorno in liquidazione. Operazione questa che apre numerosi dubbi e perplessità per il soggetto coinvolto.

Tra le varie operazioni finanziare di ASA spa salta ancora agli occhi lo spreco di consulenze esterne per importi di circa €. 150.000,00 per progetti hardware, € 150.000,00 per software e € 190.000,00 per generiche consulenze tramite affidamenti frazionati fino ad arrivare intorno alla cifra di 1 Milione di Euro;

il lavoro di consulenza si è poi concluso con una semplice revisione dell’organigramma, un paio di anni fa

All’interno dell’azienda ASA ci vengono poi segnalati altri numerosi sprechi come ad esempio l’acquisto di un ingente parco auto comprendente Suv Alfa Romeo Stelvio, decine di Suv Jeep Cherooki, Suv Mazda, van Citroen, Suv Ford Cuga etc. etc. a disposizione di dirigenti e quadri, assistendo ad una vera e propria parata di automobili di lusso.

Considerato che cittadini ad aziende lamentano costantemente l’esosità della tariffa del servizio idrico aggravata sicuramente da tutto quello sopra evidenziato, abbiamo presentato un’interpellanza al Sindaco e alla Giunta per capire i motivi per i quali ad ogni bilancio vengono segnalati circa 20 milioni di euro all’anno di crediti inesigibili, la loro natura, i motivi per cui siano diventati tali e le motivazioni per le quali non si riesce da parte dell’azienda a recuperarli.

Ma soprattutto se si ritiene che questi crediti costituiscano o meno un danno erariale; serve pertanto capire se si può ritenere attendibile un Bilancio in cui annualmente vengono appostate queste ingenti cifre di tale natura e se verranno addebitati in bolletta agli altri utenti e, nel caso in cui lo siano, se questo sia considerato un’azione giusta nei confronti dei cittadini che puntualmente pagano quanto dovuto.

Pur con le dovute garanzie del nostro ordinamento sulla presunzione di colpevolezza solo al terzo grado di giudizio, abbiamo poi chiesto a Sindaco e Giunta se non si ritenga opportuno individuare nuovi amministratori per la gestione dell’Azienda partecipata che non siano sotto inchiesta giudiziaria.

Vista poi l’attuale esposizione con le banche di 86,5 milioni di euro, abbiamo domandato all’amministrazione comunale se convenga incrementare questo debito con l’acquisto della LI.R.I spa in liquidazione, quali sono i motivi eventuali di questa operazione e se i costi verranno computati in tariffa, e quindi pagati dagli utenti con le bollette.

Abbiamo infine chiesto i motivi per i quali sono state commissionate consulenze esterne spendendo circa 1 milione di Euro e disattendendo immediatamente poi le proposte formulate, quali siano i “benefit” dei Dirigenti e Quadri ed i premi che hanno percepito nell’ultimo quinquennio, l’elenco delle auto aziendali presenti in ASA spa, i motivi per i quali ci sia bisogno di un lussuoso parco macchine ed il suo costo.

Sicuramente anche per questa partecipata serve molta chiarezza ed è per questo che abbiamo ribadito la necessità che siano ascoltati nella Commissione Comunale competente i vertici di ASA spa”.

Il Capogruppo Lega Salvini Premier Comune di Livorno Carlo Giozzi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin