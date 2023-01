Home

25 Gennaio 2023

Livorno 25 gennaio 2023 – Chiarezza sui bilanci, inceneritore e futuro, domani delegazione FdI incontrerà Aamps

Fratelli d’Italia vuole far luce sul bilancio AAMPS, prospettive future dell’azienda,; sul funzionamento Termovalorizzatore; internalizzazioni dei dipendenti AVR e prossimo piano dei rifiuti regionale.

La delegazione FdI composta dal Capogruppo in Regione Francesco Torselli; il Capogruppo in Consiglio Comunale e Coordinatore Comunale Andrea Romiti; dal Presidente Provinciale Lensi Giacomo; dlla Dirigente Nazionale Marcella Amadio e la vicecorrdinatrice comunale Cristiana Donati, sarà ricevuta in AAMPS dall’Amministratore Unico Raphael Rossi e dal Direttore Raffaele Alessandri.

