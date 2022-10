Home

Provincia

Collesalvetti

“Chiarezza sul nostro futuro”, i lavoratori Bcube di Guasticce votano lo sciopero

Collesalvetti

19 Ottobre 2022

“Chiarezza sul nostro futuro”, i lavoratori Bcube di Guasticce votano lo sciopero

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 19 ottobre 2022

In data 11 ottobre, alcuni organi di stampa nazionali, hanno riportato la notizia dell’aggiudicazione dell’appalto, relativo a tutto il settore della “logistica ed attività connesse”, messo a gara dalla Baker Hughes Italia (proprietaria della Nuova Pignone) e vinto, appunto, da una società temporanea di impresa G4 Logistics di cui fa parte anche il colosso MSC.

Questa notizia, sta ovviamente producendo forti preoccupazioni in tutti i siti Italiani BCube compreso quello di Guasticce (LI) in cui L’Unione Sindacale di Base è attualmente presente con numerosi iscritti e rappresentanti.

La scorsa settimana si è svolta la prima assemblea di tutti i lavoratori dello stabilimento di Livorno che hanno votato per l’apertura immediata dello stato di agitazione dando mandato ad USB di richiedere una serie di incontri preliminari sia con la committenza BH sia con la Bcube Spa per poi aprire un’interlocuzione diretta con il nuovo soggetto aggiudicatario.

Non è sfuggito un particolare importante rispetto alle comunicazioni trapelate nei giorni scorsi.

Il sito di Livorno non è indicato nella lista degli stabilimenti in cui verrà “salvaguardata la continuità occupazionale” ma si parla genericamente di un nuovo polo logistico in area non meglio specificata che dovrebbe riassorbire il personale presente.

Nella giornata di oggi si è svolta la seconda assemblea dei lavoratori e lavoratrici Bcube che, a seguito delle risposte giudicate insufficienti da parte dei soggetti coinvolti; ha deciso di proclamare una prima giornata di sciopero per venerdì 21 ottobre che coinvolgerà anche le ditte in appalto.

Il nostro territorio non può permettersi la perdita neanche di un posto di lavoro e ci auguriamo che anche le istituzioni (Comune e Regione) facciano la loro parte per arrivare ad un accordo che garantisca non solo la salvaguardia dell’occupazione per

TUTTI gli attuali dipendenti ma anche le condizioni contrattuali e normative e la stabilizzazione dei lavoratori precari e quelli rimasti in società in appalto.

Usb Livorno Settore Logistica

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin