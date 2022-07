Home

Cronaca

Chiarezza sul video virale “donna picchia un uomo”, è stata una rapina

Cronaca

1 Luglio 2022

Chiarezza sul video virale “donna picchia un uomo”, è stata una rapina

Livorno 01 luglio 2022

Chiarezza sul video virale botte in strada, donna picchia un uomo e le varie false ricostruzioni su quanto accaduto Lunedì 27 Giugno in centro a Livorno, la città dove la signora abita.

La signora della quale non facciamo il nome (sempre per motivi di privacy come non lo abbiamo fatto nell’articolo precedente) come del resto rivelato da lei stessa in un video ripreso anche da alcune testate giornalistiche e cancellato da Facebook dalla medesima è stata aggredita a scopo di rapina da una persona dalla quale si è difesa e che si riserva di denunciare nelle prossime ore appena si sarà ripresa dal trauma. La signora è traumatizzata, non dorme da giorni e al momento non intende rilasciare altre interviste o dichiarazioni.

La signora è stata aggredita in centro a scopo di rapina, si è difesa da un’aggressione a scopo di rapina dunque nessun tentativo di stupro, nessuna lite in strada col compagno o quant’altro ancora ma solo difesa per una rapina

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin