Home

Cronaca

Chiesa

Chiesa – Domenica si celebra il Corpus Domini, la processione e la tradizionale benedizione

Chiesa

18 Giugno 2022

Chiesa – Domenica si celebra il Corpus Domini, la processione e la tradizionale benedizione

Livorno 18 giugno 2022

Domani, domenica 19 Giugno si celebra la festa del CORPUS DOMINI e come di consueto nel pomeriggio si svolgerà la processione eucaristica per le strade del centro

Questo il programma della giornata

Dalle 11.30 alle 17.30 Adorazione Eucaristica in Cattedrale

Alle 18.00 Vespri solenni in Cattedrale

Alle 18.30 il vescovo mons. Simone Giusti porterà in processione l’Ostia consacrata secondo questo itinerario:

Cattedrale- via Grande- via della Madonna- via Avvalorati – via Cogorano – piazza Grande- e ritorno in Cattedrale. Al termine, dal sagrato della Cattedrale benedizione eucaristica ai presenti e alla città.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin