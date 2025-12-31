Home

Chiesa e Palumbo (FdI): nuove tutele per i lavoratori civili di Camp Darby nella legge di bilancio

31 Dicembre 2025

Livorno 31 dicembre 2025

Una nuova tutela per i lavoratori civili di Camp Darby entra nella Legge di Bilancio 2026. A darne notizia sono l’onorevole Paola Chiesa, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa alla Camera, e Alessandro Palumbo, consigliere comunale di Livorno e vicepresidente della Commissione Economia e Lavoro, che ricostruiscono il percorso che ha portato a questo risultato.

La vicenda nasce a fine ottobre, quando la responsabile sindacale UIL-Uiltucs di Camp Darby, Arianna Cappetti, ha segnalato la mancata percezione dello stipendio di ottobre da parte dei dipendenti civili della base militare statunitense. Il problema era legato allo “shutdown” del governo federale degli Stati Uniti, iniziato il 1° ottobre 2025 e conclusosi solo il 12 novembre, a causa del mancato accordo del Congresso sulla legge di bilancio.

Un blocco amministrativo durato 43 giorni che, per la prima volta dopo decenni, ha coinvolto direttamente anche i lavoratori italiani delle basi americane. Oltre 400 dipendenti civili, in gran parte residenti tra Livorno e Pisa, si sono così ritrovati senza stipendio nel mese di novembre, alimentando un forte stato di preoccupazione e incertezza, anche alla luce del fatto che i sindacati sono stati informati della possibilità che situazioni analoghe possano ripetersi in futuro.

Dopo un primo confronto con il sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha garantito il proprio sostegno ai rappresentanti sindacali, la questione è arrivata anche a Livorno, dove si è tenuto un incontro con l’onorevole Paola Chiesa. La parlamentare si è immediatamente attivata con il Ministero della Difesa per individuare una soluzione strutturale in grado di tutelare i lavoratori.

Il risultato è arrivato con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, che prevede l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’obiettivo è adottare misure automatiche a tutela dei dipendenti civili delle basi militari statunitensi presenti in Italia, da attivare in caso di futuri blocchi amministrativi del governo americano.

Una risposta concreta a una criticità che si trascinava da anni e che, in questa occasione, ha mostrato tutta la sua gravità. Fratelli d’Italia, sottolineano Chiesa e Palumbo, prosegue così il proprio impegno a difesa del lavoro e dei lavoratori, in questo caso di cittadini italiani che operano sul territorio e contribuiscono quotidianamente al buon funzionamento delle basi e al mantenimento di un rapporto storico di collaborazione e amicizia tra Italia e Stati Uniti.

