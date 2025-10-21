Home

“Chiesto l’arresto di alcuni militanti di USB”, il sindacato: “Attacco contro di noi in una riunione istituzionale”

21 Ottobre 2025

Venerdì 24 ottobre assemblea pubblica all'ex cinema Aurora

Con un comunicato, il sindacato USB Livorno informa la stampa su quanto sarebbe avvenuto durante una riunione istituzionale, dove, secondo il sindacato, alcuni terminalisti avrebbero chiesto l’arresto di alcuni militanti.

Di seguito il comunicato USB:

“Siamo venuti a conoscenza di un pesante attacco che USB ed i suoi dirigenti sindacali hanno subito durante una recente riunione istituzionale alla presenza anche del Prefetto, del Questore e del Sindaco.

Alcuni terminalisti hanno chiesto esplicitamente l’arresto di alcuni militanti del sindacato perché a loro avviso, sono stati gli artefici dei recenti blocchi e occupazioni in area portuale.

Eravamo migliaia davanti ai varchi. Portuali, lavoratori e lavoratrici, realtà cittadine, collettivi, studenti e studentesse.

È stata la città di Livorno a mobilitarsi in massa per la Palestina e contro i traffici di armi nel nostro porto. Manifestazioni imponenti che non si vedevano da decenni nella nostra città.

Comprendiamo bene la loro paura. Data la vicinanza con la base americana di Camp Darby, per loro il nostro scalo dovrebbe diventare un vero e proprio hub militare. Aver bloccato una nave americana è stato un campanello d’allarme troppo importante.

Aver visto i lavoratori scendere in sciopero e bloccare tutta l’area portuale per due volte consecutive è stato come vedere un fantasma tornare in vita.

Cosa succederebbe se quelle migliaia di lavoratori, oltre che manifestare contro il genocidio, ancora in corso, e per la pace, decidessero di bloccare tutto anche per i salari dei lavoratori (che sono i più bassi d’Europa) e per ottenere che le risorse economiche, invece di essere destinare alla speculazione bellica, fossero investire nei servizi pubblici?

Hanno ragione. Perché è proprio quello che vogliamo fare.

Mentre vogliono trascinarci in guerra e farci morire di lavoro per quattro spiccioli il movimento dei lavoratori e delle lavorartici si rimette in moto. Perché il genocidio in Palestina non si è certo fermato. Perché l’arroganza e l’impunità di Israele è un pericolo per tutti e tutte noi.

Per discutere di tutto questo, in contemporanea con assemblee che si stanno svolgendo in tutta Italia, Usb Livorno ha convocato un’assemblea cittadina per il giorno venerdì 24 ottobre dalle ore 17 presso l’ex Cinema Aurora.

Un momento di confronto aperto a tutti i lavoratori e le lavoratrici così come a tutti quei soggetti politici e sociali che in queste settimane sono stati in prima linea negli scioperi e nelle manifestazioni”.

Giù le mani dai sindacati indipendenti e dal movimento di solidarietà con la Palestina

Pronti per bloccare tutto ancora una volta!”

