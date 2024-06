Chilly out Vibes, a Porta a Mare aperitivo Dj set e stage in collaborazione con Calafuria

Chill Out Vibes

L’aperitivo del giovedì targato Porta a Mare.

Giovedì 20 giugno, prosegue l’aperitivo waterfront di Porta a Mare.

Dalle 18:30 alle 21:30 sarà la volta di un DJ Set dedicato alle più belle sonorità lounge.

Due stage, uno all’aperto sulla darsena fronte mare con selezione musicale di Dario Palline, Dj e produttore musicale amatissimo a livello nazionale e un secondo stage interno alla galleria delle Officine, a cura di Elisa Cioni Dj.

La serata, che proseguirà per tutti i giovedì di giugno, è realizzata in partnership con lo staff di Precisamente a Calafuria. Sono previsti free drink omaggio per tutti i partecipanti.

Porta a Mare, continua ad essere un punto di riferimento e luogo di aggregazione sempre più importante per la città di Livorno. L’estate 2024 sarà ricca di eventi tutti da scoprire sul livorno-portamare.it, i canali social e la newsletter di Porta a Mare.