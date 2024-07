Home

21 Luglio 2024

Chioma-Castiglioncello, Le ville del vero lusso nascoste tra i boschi vista mare

Prezzi al metro quadro altissimi ed elevata richiesta

Livorno, 21 luglio 2024 – Alcuni mattoni sono d’oro, e non si possono portare via. Mentre orologi e contanti sono sempre a rischio, certi immobili – per la loro unicità – rimangono oggetti preziosi e liquidabili senza rimessa in tempi strettissimi.

Non ci riferiamo stavolta alle ville di Forte dei Marmi. Località che al pubblico livornese, poco affascinato dalla platea cafonal e nuova ricca della Versilia, tende a considerare ben poco. Le vere perle si trovano proprio a pochi chilometri di Livorno, dove l’acqua è veramente trasparente.

Passato il popolare Romito, attraversata Quercianella e Chioma, inizia un tratto prezioso e molto discreto. Quel tratto breve che unisce proprio Chioma all’inizio di Castiglioncello.

La villa più famosa – soprattutto per chi ha la possibilità di farsi un giro in barca lungo la costa – è Villa Scaglietti. Nota per essere appartenuta al famoso ortopedico fiorentino, negli anni d’oro disponeva di un porticciolo riservato e di un hangar per la messa in mare delle barche. La sua terrazza vista mare non teme il confronto di quelle napoletane vista golfo e Vesuvio, che si vedono immortalate nei film.

Sul web si trova poco o nulla. Ed è normale, perché queste ville private e di tradizione famigliare non sono oggetti da ostentare stile Versilia; e meno si vedono meglio è. Si intuiscono da cancelli e collocazione.

Mentre infatti in Versilia si deve attraversare la strada per arrivare a mare, nel tratto Chioma-Campolecciano-Fortullino-Forbici-Castiglioncello , le case danno direttamente sul mare o sono ad esso collegate da sottopassi stradali.

A differenza dei centri turistici, in primis Castiglioncello, queste ville vista mare hanno un grande respiro, potendo contare su giardini grandissimi, boschi e parcheggi; il tutto con la comodità di essere a 3-4 chilometri dalla “Perla del Tirreno”.

I prezzi per questi immobili sono “a trattativa riservata”, ma il valore minimo a metro quadro della zona supera tranquillamente i cinquemila euro; se poi c’è la vista mare si arriva anche dieci-dodicimila euro a metro quadro. Si tratta di valori indicativi quasi al ribasso, perché il valore aggiunto di questi “gioielli immobiliari” lo fanno soprattutto accesso al mare e metri quadri aggiuntivi di giardino.

Per chi vuole soggiornare in zona c’è anche la possibilità degli affitti brevi delle ville o delle dependance. I prezzi per una casa (non villa) da 100mq partono da 500 euro giorno. Si tratta di somme alte, ma che spesso vengono divise da gruppi di vacanzieri, essendo questi immobili spesso abbastanza grandi e con ampi spazi di comporto (giardino), che consentono di non stare compressi in pochi metri quadri.

Il tratto Chioma-Campolecciano-Fortullino-Forbici-Castiglioncello ha assunto ulteriore valore aggiunto nell’era post-covid. Il meteo favorevole, lo smart-working e la vicinanza dell’autostrada lo rendono ottimo per abitarvi anche fuori stagione. Mentre la famiglia gioca in giardino, nello spazio di uno/due ore si è già a Firenze, Elba e nei principali aeroporti toscani.