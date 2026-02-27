Home

Cronaca

Chioma, il Roan salva tartaruga marina Impigliata in un attrezzo da pesca illegale

Cronaca

27 Febbraio 2026

Chioma, il Roan salva tartaruga marina Impigliata in un attrezzo da pesca illegale

Chioma (Livorno) 27 febbraio 2026 Chioma, il Roan salva tartaruga marina Impigliata in un attrezzo da pesca illegale

Nel primo pomeriggio di venerdì 27 febbraio 2026, l’equipaggio della vedetta velocissima V.1311 della Stazione Navale di Livorno impegnato in attività di polizia del mare ha individuato una tartaruga marina della specie “Caretta Caretta” in evidente stato di difficoltà perché impigliata in un attrezzo da pesca illegale, nelle acque prospicenti la località Chioma.

I Finanzieri di mare si sono adoperati immediatamente per rimuovere la sagola stretta attorno collo che impediva la respirazione, recuperare l’esemplare in sicurezza senza provocare ulteriori possibili traumi e prestare le prime cure a bordo.

Grazie alla locale Capitaneria di Porto è stato coordinato l’intervento a terra dell’Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente e del Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine dell’Acquario di Livorno, a cui è stata consegnata la tartaruga, per essere sottoposta alle migliori cure e, laddove necessario, avviare un dedicato percorso di riabilitazione per il successivo rilascio e rientro in mare aperto.

Gli attrezzi da pesca illegali sono stati rimossi e sottoposti a sequestro per confisca.

Nello svolgimento dei propri compiti d’istituto, il personale del Corpo è spesso impegnato anche in operazioni di salvaguardia della biodiversità marina.