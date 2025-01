Home

Chiude il centro ambientale Picchianti, apertura centro temporaneo e potenziamento di Livorno Sud

29 Gennaio 2025

Comune di Livorno e AAMPS/Retiambiente informano che a partire da lunedì 3 febbraio 2025 vi saranno una serie di novità per i cittadini che fruiscono dei centri di raccolta, le strutture locali dove l’utenza può conferire gratuitamente i rifiuti urbani differenziati, come mobili e arredi, grandi e piccoli elettrodomestici, pile e batterie e alcune tipologie di rifiuti speciali.

È previsto il potenziamento di “Livorno Sud” in Via Cattaneo che avrà un’apertura oraria anticipata e prolungata nonché accessibile anche la domenica mattina. Più nel dettaglio vi si potrà entrare dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00; la domenica dalle 8.00 alle 12.00.

Il Centro di Raccolta Picchianti in Via degli Arrotini risulterà chiuso per lasciare spazio ai lavori da dedicare in loco al progetto congiunto AAMPS-ASA per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica che permetterà di trattare in maniera integrata i fanghi reflui civili, la frazione organica da rifiuti solidi urbani e gli sfalci/potature da giardino prodotti dalla città di Livorno.

Anche per tale motivo è programmata l’apertura di un Centro Ambientale Temporaneo, sempre in località “Picchianti” con accesso da Via dei Cordai, dove le utenze domestiche potranno portare le stesse tipologie di rifiuti tutti i sabati con orario 8.30-17.00. Le utenze non domestiche dovranno invece contattare gli uffici di AAMPS/Retiambiente per concordare l’eventuale ritiro direttamente presso gli esercizi commerciali (ufficio.commerciale@aamps.livorno.it, tel. 0586/416.238-287-284).

Nel frattempo sono in corso le procedure per realizzare l’apertura di un nuovo Centro di Raccolta “Picchianti” in Via delle Corallaie con l’obiettivo di renderlo disponibile alla cittadinanza entro pochi mesi.

