Chiude il centro diurno per l’Alzheimer. Altri servizi diventano solo telefonici

16 marzo 2020

Livorno, 16 marzo 2020 – Da domani oggi fino al 3 aprile sarà chiuso anche il centro diurno per persone con Alzheimer, all’interno di Villa Serena. La decisione a seguito dell’ordinanza del presidente della Regione di oggi, domenica 15 marzo.

Ricapitolando, ecco come sono cambiate le modalità di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari dopo il decreto 11 marzo per la prevenzione del coronavirus e atti conseguenti.

PUNTI INSIEME

Chiudono al pubblico i Punti Insieme. Le persone anziane non autosufficienti ed i loro familiari e le persone con disabilità anziché recarsi di persona nelle sedi dei Centri socio sanitari di via Fiera di Sant’Antonino e di via Impastato a Livorno, di via Carlo Marx a Stagno e di via Don Bosco Collesalvetti, potranno contattare per informazioni gli operatori del servizio nei seguenti orari:

lunedì 9- 10.30

mercoledì 10,30-12

giovedì 9-10.30

al numero telefonico

0586 407714

e per mail

mfabbrizi@comune.livorno.it SEGRETARIATO SOCIALE

Anche il Segretariato Sociale sarà chiuso al pubblico e riceverà telefonicamente al numero 0586/824133 nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e per mail all’indirizzo mfabbrizi@comune.livorno.it AMMISSIONI DI NUOVI OSPITI IN RSA

Per i nuovi accessi autorizzati alle RSA deve essere attivata in fase di ingresso la procedura di controllo prevista dalla circolare della Regione Toscana e comprovata da autocertificazione dell’ospite o del familiare o dell’Amministratore di sostegno, in aggiunta al certificato richiesto al medico medicina generale sullo stato di salute del paziente. VISITE AI FAMILIARI IN RSA

Salvo necessità e/o situazioni particolari, la cui valutazione è rimessa alle direzioni delle strutture residenziali sociosanitarie, non è consentito l’accesso dei familiari fino al termine delle misure straordinarie sul Covid19. CENTRI SOCIO SANITARI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE CON DISABILITA’:

Sono chiusi i centri diurni autorizzati ex lr 41/2005 che sono all’interno di RSA e RSD. Chiuso da lunedì 16 marzo anche il centro diurno Alzheimer a Villa Serena.

Gli altri Centri localizzati all’esterno di strutture sono aperti con l’invito agli utenti contattare il singolo centro per verificare la disponibilità del trasporto.

I Centri Socio-Educativi per disabili del Comune di Livorno hanno invece sospeso l’attività fino al 3 aprile.