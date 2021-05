Home

Chiude il circolo Arci #iosono141 di via Terrazzini aperto da Loris Rispoli

22 Maggio 2021

Chiude il circolo Arci #iosono141 di via Terrazzini aperto da Loris Rispoli

Livorno 22 maggio 2021

Chiude definitivamente Il Circolo Arci #iosono141 in via Terrazzini 31

Il circolo Arci #iosono141 voluto da Loris Rispoli aprì il 7 ottobre 2016 con la voglia di essere un punto di aggregazione riferimento per quanto riguarda i residenti del quartiere e non solo per ciò che riguarda la vicenda del Moby Prince, ma anche per una ripresa culturale del quartiere.

Ricordiamo le parole di Solimano, presidente Arci e Loris Rispoli il giorno dell’inaugurazione:

“La necessità dell’apertura di questo è circolo è stata dettata dalla volontà di riappropriarsi di uno spazio e di un luogo storico attraverso strumenti semplici, come l’aggregazione.

Fino ad ora questo territorio è stato lasciato solo ad assorbire una situazione contraddittoria e complessa; l’obiettivo è quello di diventare uno strumento attivo al servizio della comunità, è ambizioso

Abbiamo voluto portare integrazione cultura partecipazione in una zona storica della città… forte di tradizioni popolari ma abbandonata.

Il circolo darà voce ai cittadini e ne sarà espressione”

Oggi purtroppo l’opera di ricordo e lotta per una tragedia che non ha ancora visto la verità dal 1991 e la volontà di essere un punto di riferimento e aggregazione per il quartiere cessa.

Il circolo ha chiuso i battenti a causa della lunga chiusura forzata covid iniziata a marzo 2020 che ha ridotto i circoli sul lastrico e per via del terribile infarto che lo ha colpito lo scorso 15 febbraio Loris Rispoli; il motore vitale del circolo #iosono141, che è ancora convalescente e ormai non potrà più riprenderne le redini

Alcune immagini di archivio dell’inaugirazione del circolo nel 2016

