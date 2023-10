Home

Chiudete l’inceneritore, attivisti e cittadini protestano davanti Aamps (Foto)

2 Ottobre 2023

Livorno 2 ottobre 2023 – Chiudete l’inceneritore, attivisti e cittadini protestano davanti Aamps

Attivisti e cittadini ieri pomeriggio davanti all’inceneritore di Livorno per chiedere la chiusura dell’impianto e per la difesa dell’ambiente e della salute pubblica; traffico di rifiuti, fumi navali, cementificazioni, industrie inquinanti, ecc.

Nelle foto, l’arrivo di Rossano Ercolini in bicicletta da Capannori e verso Roma, per consegnare al governo oltre 30mila firme a favore del riuso e contro l’incenerimento; lo “speakers’ corner” dei rappresentanti delle associazioni e dei comitati livornesi, la partecipazione degli attivisti e dei cittadini intervenuti.

“Non ci arrenderemo aria pulita per Livorno!” sottolineano i manifestanti

Di fronte all’inceneritore Aamps in via dell’Artigianato a Livorno, oltre alle associazioni ed ai comitati facenti parte del Coordinamento Rifiuti Zero; WWF Livorno, Comitato Livorno Nord, Vivi la Venezia, Comitato NO discarica a Limoncino, ecc. . Hanno aderito e erano presenti l’Associazione Porto Pulito Livorno, il comitato NO Cubone Livorno;, il Coordinamento per la tutela del Parco Pertini e dell’ospedale storico; Zero Waste Italy con il suo presidente Rossano Ercolini.

