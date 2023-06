Home

Cronaca

Aree pubbliche

Chiusa via Garibaldi, bus deviati. I nuovi tragitti

Aree pubbliche

11 Giugno 2023

Chiusa via Garibaldi, bus deviati. I nuovi tragitti

Livorno 11 giugno 2023

Chiusa via Garibaldi, bus deviati. I nuovi tragitti del 12 e 13 giugno 2023

Autolinee Toscane informa che in occasione della Fiera di S. Antonino e la conseguente chiusura di via Garibaldi a Livorno da lunedì 12 Giugno fino a fine servizio di martedì 13 Giugno 2023 vi saranno le seguenti deviazioni delle Linee dei bus del TPL:

LINEA A:

Direzione Centro: giunta al semaforo di via Lunardi non transita da via P. le Pisana ma devia per via Mastacchi, piazza XI Maggio, via Palestro, via Galilei quindi percorso regolare.

Fermate a richiesta: A8493 Lunardi – A8062 V. Mastacchi, V. Gobetti

·LINEA B:

Direzione Centro: giunta al semaforo di via Lunardi non transita da via P. le Pisana ma devia per via Mastacchi, piazza XI Maggio, via Palestro, via Galilei quindi percorso regolare.

Fermate a richiesta: A8493 Lunardi – A8062 V. Mastacchi, V. Gobetti

· LINEA LAM ROSSA:

Direzione Centro: giunta al semaforo di via Lunardi non transita da via P. le Pisana ma devia per via Mastacchi, piazza XI Maggio, via Palestro, destra per via Garibaldi quindi percorso regolare.

Fermate a richiesta: A8493 Lunardi – A8062 V. Mastacchi, V. Gobetti – A8116 Garibaldi 7

Direzione Stazione: giunta al semaforo di via Garibaldi (incrocio via Galilei) svolta a sinistra per via Palestro, piazza XI Maggio, destra via Mastacchi, destra via Lunardi quindi percorso regolare.

Fermate a richiesta: A8156 Garibaldi 2 – A8105 V. Mastacchi, V. Gobetti – A8106Lunardi 2

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin