20 Settembre 2022

Livorno 20 settembre 2022 – Chiuso bar in piazza XX per carenze igienico sanitarie

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale per contrastare l’illegalità diffusa, i carabinieri della Compagnia di Livorno e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità del capoluogo, coadiuvati da personale della USL Toscana Nord-Ovest, hanno controllato un bar in via XX Settembre riscontrando gravi carenze dal punto di vista igienico-sanitario.

Al gestore è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro ed è stata disposta la chiusura dell’esercizio pubblico che potrà riaprire solo dopo aver sanato le gravi mancanze igienico-sanitarie.

