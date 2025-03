Home

Provincia

Campiglia

Chiuso da oggi il ponte sul fiume Cornia

Campiglia

24 Marzo 2025

Chiuso da oggi il ponte sul fiume Cornia

Campiglia Marittima (Livorno9 24 marzo 2025

La Provincia di Livorno comunica che nell’ambito degli interventi di monitoraggio su ponti e infrastrutture della Provincia, da lunedi 24 marzo inizieranno alcune indagini in sito che interesseranno il ponte sul fiume Cornia, al km 244+ 388 della SP 39 Vecchia Aurelia, a Campiglia M.ma.

Tenuto conto delle attuali limitazioni di carico sul ponte, le operazioni riguarderanno l’acquisizione di dati necessari ad una verifica accurata della struttura. In particolare, saranno eseguiti carotaggi su soletta e intradosso che richiedono la chiusura dell’infrastruttura per il tempo necessario a completare le rilevazioni. Pertanto, dalle ore 7 di lunedì 24 marzo e fino alle ore 18 di venerdì 28 marzo, sarà in vigore l’ordinanza che dispone la chiusura temporanea del transito nel tratto interessato. E’ possibile leggere il testo integrale dell’ordinanza scaricando il file pdf allegato alla notizia sul sito del comune e naturalmente sul sito della Provincia di Livorno.