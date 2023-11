Home

25 Novembre 2023

Livorno 25 novembre 2023 – Chiuso il ponte in via dell’uliveta per lavori Asa

Nei giorni 29 e 30 novembre, salvo imprevisti, i tecnici di ASA saranno impegnati sul ponte in via dell’Uliveta per completare le opere urgenti di spostamento della rete gas di media pressione. L’intervento sarà realizzato per mettere in sicurezza l’infrastruttura anche a seguito dell’evento alluvionale del 2 novembre 2023.

Per consentire i lavori sarà necessario chiudere il ponte in via dell’Uliveta e questo determinerà, per tutta la durata dell’intervento, il divieto di transito ai mezzi pesanti superiori le 3,5 t. in via della Valle Benedetta.

