Livorno 16 febbraio 2026 Chiuso il Viale Italia per trasporto continuo di detriti per la mareggiata
Chiuso il Viale Italia per trasporto continuo di detriti per la mareggiata, nonostante precedente pulizia da parte di aamps delle 16:30 circa. Chiusure effettuate (da sud) Baracchina Bianca, Piazza Modigliani, Via Forte dei Cavalleggeri. sulla mareggiata in corso, sono previsti valori di onda sostenuti per le prossime ore, forse in peggioramento.
Aperto il Ce.si. con presidio tecnico per seguire l’evento in corso. Protezione Civile in fase operativa di Attenzione, come da procedure per evento su scala locale.chiusure presidiate dalla Polizia Locale