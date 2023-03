Home

3 Marzo 2023

Chiuso un tratto di strada Sugli scali del Monte Pio

Livorno 3 marzo 2023 – Chiuso un altro tratto di Scali del Monte Pio dopo l’intervento del 28 dicembre causato da infiltrazioni d’acqua in una cantina. Questa volta è stato chiuso un tratto all’altezza del civico 31. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco sono state rilevate delle problematiche riguardanti la strada pertanto; è stato richiesto l’intervento del personale dell’Ufficio Manutenzione Strade del Comune, per installare le transenne e impedire l’accesso alla via.

