Chiusura campagna elettorale, luoghi e orari per incontrare i candidati

23 Settembre 2022

Livorno, 23 settembre 2022. Ultimo giorno di campagna elettorale. Qui di seguito i vari appuntamenti proposti dai partiti, nei quali sarà possibile incontrare anche alcuni dei candidati.

Li inseriamo nell’ordine in cui sono arrivati da stamattina in redazione.

M5S. “Siete tutti invitati venerdì 23 settembre alle ore 18 in Piazza Guerrazzi. Sarà un “comizio d’amore” per la nostra città e per tutta la provincia di Livorno, un territorio martoriato che merita molta più attenzione e cura da parte della politica locale e nazionale. Alle 19.30 ci sposteremo poi in Piazza XX Settembre per un brindisi in allegria e staremo insieme fino a mezzanotte, quando scatterà il silenzio elettorale. Vi aspettiamo numerosi – conclude Sorgente -,chiudiamo questa campagna elettorale condividendo con tutti le nostre idee per rilanciare Livorno e la sua Provincia».

PCI. “Il programma della giornata finale della campagna prevede, alle ore 10 al Mercatino del Venerdì, un comizio di Patrizio Andreoli, componente della Segreteria Nazionale del Partito e Candidato PCI al Collegio uninominale del Senato Toscana – U02. Nel pomeriggio, alle ore 17 verrà tenuta una conferenza stampa in Piazza Luigi Orlando dal titolo: “Il lavoro è un diritto e non un privilegio”. Alle ore 20.00 cena al Ristorante IL FORTE di Livorno, in Via del Forte San Pietro (richiesta prenotazione al 348 569 1547)”.

Centrodestra. Gli esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati attendono simpatizzanti ed elettori in piazza Micheli, presso i 4 Mori, alle ore 18.

PD. “Alle ore 17.30 presso “Il Parchino Bistrot” all’interno del Parco Centro Città (Via San Carlo 169 – Livorno) si terrà una iniziativa a conclusione della campagna elettorale che vedrà la presenza dei candidati del Centro Sinistra Andrea Marcucci, Alessandro Giovannini, David Garzella e Marco Guercio.