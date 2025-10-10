Home

10 Ottobre 2025

Chiusura campagna elettorale, PD contestato: Tante chiacchiere e pochi fatti

Chiusura campagna elettorale, PD contestato: Tante chiacchiere e pochi fatti

Giani, Fossi e Boldrini a Livorno per la chiusura della campagna elettorale del PD. Contestazione all’ingresso: “Tante chiacchiere e pochi fatti”

Ultimo appuntamento elettorale per il Partito Democratico prima del voto regionale in Toscana. Questa sera, alle ore 21, nella sala conferenze del Palazzo del Portuale in via San Giovanni 19, si tiene la chiusura ufficiale della campagna elettorale del PD a Livorno, con la partecipazione del presidente uscente e candidato alla riconferma Eugenio Giani, del segretario regionale Emiliano Fossi e della parlamentare Laura Boldrini.

L’evento, intitolato “La Toscana per te”, vuole rappresentare il momento conclusivo di una campagna che ha toccato le principali città toscane, con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra il partito e il territorio. Presenti anche il segretario della Federazione PD di Livorno Alessandro Franchi, le candidate Cristina Grieco e Barbara Bonciani, insieme al segretario comunale Alberto Brilli. La serata è aperta dai saluti istituzionali del sindaco Luca Salvetti, che ha sottolineato “l’importanza di una Toscana solidale, moderna e vicina ai cittadini”.

Nel corso dell’incontro, i candidati hanno illustrato i punti chiave del programma del centrosinistra, centrato su lavoro, sanità, ambiente e diritti sociali, ribadendo la necessità di una politica “che metta le persone al centro e non lasci indietro nessuno”.

Fuori dal Palazzo del Portuale, però, si è registrato un momento di contestazione: un gruppo di attivisti ha esposto uno striscione con la scritta “PD tante chiacchiere e pochi fatti. Fuori le basi di guerra dai nostri territori. Fuori Carrai dalla Toscana”. Il gesto, pacifico ma simbolico, ha espresso il dissenso verso alcune scelte politiche e industriali ritenute lontane dalle esigenze del territorio.