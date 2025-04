Home

24 Aprile 2025

Firenze 24 aprile 2025 Chiusura Consolato Usa, PD: " Se questo è il risultato della visita di Meloni a Trump, la prossima volta meglio restare a casa"

“La chiusura del consolato Usa a Firenze sarebbe un fatto gravissimo. Se questo è il frutto della visita della presidente del Consiglio, Meloni, negli Stati Uniti, la prossima volta è meglio che resti in Italia. Firenze è la seconda città in Italia per presenza di università americane, ospita imprese e istituzioni legate al mondo statunitense: perdere una sede consolare significa indebolire un presidio strategico per la cultura, l’economia e le relazioni internazionali della nostra città, e privare i cittadini americani di un importante servizio. Un danno che dimostra ancora una volta l’inconsistenza della politica estera del governo Meloni, fatta di annunci e passerelle, ma priva di risultati concreti.” Lo dichiarano Andrea Vannucci, vicepresidente del gruppo Pd in Consiglio regionale, e Cristina Giachi, consigliera regionale Pd e presidente della commissione cultura, commentando l’ipotesi di chiusura del Consolato Usa a Firenze.