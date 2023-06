Home

28 Giugno 2023

Livorno 28 giugno 2023 – Chiusura Inceneritore, Forza Italia invita il Sindaco a chiedere ad Aamps una relazione dettagliata

A seguito del parere espresso da Arpat sulle scorie del termovalorizzatore di Aamps, l’Azienda ha chiuso l’impianto.

Il Sindaco Salvetti afferma che i servizi e le tariffe Tari non subiranno alcun cambiamento ma, nonostante questo; i cittadini non sono tranquilli in quanto ritengono che, non riuscendo a gestire i propri rifiuti autonomamente ed essendo costretti a portarli in Versilia, sarà inevitabile avere maggiori costi e minori entrate, andando a colpire le tasche dei contribuenti.

Pertanto si invita il Sindaco a chiedere ad Aamps una relazione dettagliata sulla effettiva situazione ad oggi e quali riflessi avrà sul bilancio di Aamps dal punto di vista economico-finanziario, da comunicare successivamente ai cittadini al fine di poter comprendere quale impatto avrà tale situazione nei loro confronti.

Gianluca Di Liberti

Consigliere Comune di Livorno FI

