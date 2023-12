Home

Ambiente

6 Dicembre 2023

Chiusura inceneritore PaP propone un incontro alla maggioranza

Livorno 6 dicembre 2023 – Chiusura inceneritore PaP propone un incontro alla maggioranza

La lettera di Potere al Popolo Livorno:

“Come Potere al Popolo ci ha fatto molto piacere leggere la risposta del PD Livorno al nostro appello per arrivare alla chiusura dell’inceneritore come, crediamo, tutta la città auspichi.

Non abbiamo letto ostacoli a questo intendimento comune, crediamo che quindi si possa arrivare a definire al più presto tempi e modalità di questa operazione, come indicato dal partito di governo cittadino.

Per questo motivo chiederemo al più presto, un incontro al sindaco Luca Salvetti e al capogruppo in Consiglio Comunale del PD Paolo Fenzi, tra una nostra delegazione, e le persone che ritengono più opportuno siano presenti della loro parte politica (e magari anche il presidente di Aamps).

Ci auspichiamo che nelle parole pronunciate dal PD livornese “Noi non ci nascondiamo dalla responsabilità di governare e dunque di fare scelte politiche seguendo la nostra visione e progetto di città” (ricordando che in tale progetto, come sottolineato poche righe prima, rientra la chiusura dell’inceneritore come da mandato 2019 di Salvetti), ci siano le possibilità di un’intesa, come tra l’altro scritto nelle “Linee programmatiche del mandato 2019-2024” dal titolo “La forza di guardare oltre”, firmato dal sindaco Salvetti in data 16 luglio 2019, dove a pagina 61 – 62 si legge.

“Tuttavia in considerazione dei carichi inquinanti rilevanti a cui sono sottoposti i quartieri nord, dovrà essere definito e avviato, in una prospettiva di gestione dei rifiuti responsabile a livello di area vasta, un piano per la dismissione del termovalorizzatore di Livorno, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un’economia circolare, in linea con gli indirizzi dettati dall’Europa.”

