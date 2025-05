Cronaca

9 Maggio 2025

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 9 maggio 2025 Chiusura ponte Scolmatore, cittadini in strada. “Da 5 mesi chiuso e i lavori non iniziano”

Cinque mesi di attesa, promesse disattese e nessun cantiere all’orizzonte. La pazienza è finita per Cittadini in Comune per Collesalvetti, oggi al fianco della lista civica Cittadini in Comune per Collesalvetti, hanno deciso di mobilitarsi per riportare l’attenzione pubblica e istituzionale sulla chiusura del ponte nevralgico tra Livorno e Pisa, fermo ormai dal 20 dicembre 2024 per ragioni di sicurezza.

Il presidente Emanuele Marcis e i membri della lista hanno organizzato una manifestazione simbolica lungo l’Aurelia, con un blocco temporaneo della circolazione previsto per circa un’ora. Il ritrovo è stato fissato presso il distributore Esso di Stagno, da dove i partecipanti hanno marciato a piedi in direzione della raffineria, per poi fare ritorno.

“Abbiamo deciso di manifestare perché questo ponte è essenziale per i collegamenti e per la tenuta economica del territorio – spiega Marcis – ma da parte di Anas, a cui spettano i lavori, c’è solo silenzio. E intanto le attività commerciali di Stagno, soprattutto quelle nelle immediate vicinanze del ponte, accusano già pesanti perdite di fatturato”.

Il ponte era stato chiuso poco prima di Natale con un’ordinanza firmata dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che aveva parlato di “rischio crolli” a giustificazione del provvedimento. Anas aveva inizialmente promesso l’avvio dei lavori a marzo, poi slittati ad aprile, ma ad oggi non si è mosso nulla. Nessun cantiere, nessuna data ufficiale, e nemmeno risposte alle pec inviate dal Comune di Collesalvetti per chiedere chiarimenti.

Quella odierna è la terza iniziativa promossa dalla lista civica sul tema della viabilità: la prima aveva riguardato gli attraversamenti pedonali, la seconda la sicurezza del ponte quando era ancora percorribile. Ora, con il blocco dell’Aurelia, si chiede con forza l’intervento delle istituzioni: non solo di Anas, ma anche dei Comuni interessati e della Prefettura.

“La chiusura di quel ponte – ribadisce Marcis – non ha solo un impatto locale, ma blocca un nodo strategico per il traffico tra due province, con ricadute su scala nazionale e perfino europea. Se non si agisce subito, i danni rischiano di essere permanenti”.