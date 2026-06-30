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“Chiusura sede Coni è un affronto ad una delle città più medagliate d’Italia”, l’intervento di Franchi (PD)

Politica

30 Giugno 2026

“Chiusura sede Coni è un affronto ad una delle città più medagliate d’Italia”, l’intervento di Franchi (PD)

Livorno 30 giugno 2026

Livorno, chiusura sede Coni, Franchi (PD): “Un affronto a una delle città più medagliate d’Italia”

«Una decisione incomprensibile, un vero e proprio affronto a una città che vanta una tradizione sportiva di livello altissimo, che ha tagliato il traguardo delle 100 medaglie olimpiche vinte da atleti livornesi, che diventano 551 se aggiungiamo gare europee e mondiali.

Il piano di razionalizzazione della società Sport & Salute non può non tener conto di questi dati.

Occorre sostenere la mobilitazione delle società sportive e di tutti coloro che ritengono indispensabile scongiurare la chiusura dei locali di via Piemonte, sede fino a oggi del Coni territoriale e di numerose federazioni sportive, diventati nel tempo un punto di riferimento fondamentale, luogo di aggregazione e presidio per l’intero movimento sportivo provinciale.

Auspico che anche il presidente della Regione Eugenio Giani, pur in assenza di una competenza sulla questione, da sempre sensibile ai temi del mondo sportivo, faccia pervenire al governo e alla società Sport & Salute, partecipata del MEF, il senso di una scelta sbagliata».

Così Alessandro Franchi, consigliere regionale del Partito Democratico, che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa indetta dal delegato provinciale Coni nella sede di via Piemonte.