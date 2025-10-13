Home

Politica

Chiusura SP10, Scarascia (FdI): “una vergogna e un affronto alla comunità di Castelnuovo”

Politica

13 Ottobre 2025

Chiusura SP10, Scarascia (FdI): “una vergogna e un affronto alla comunità di Castelnuovo”

Rosignano Marittimo (Livorno), 13 ottobre 2025 Chiusura SP10, Scarascia (FdI): “una vergogna e un affronto alla comunità di Castelnuovo”

È con profondo sdegno e indignazione che registriamo come la cittadinanza sia stata messa al corrente solo il 10 ottobre scorso della decisione di chiudere la Strada Provinciale 10 Traversa Livornese, e soltanto oggi, 13 ottobre, si scopre che la strada rimarrà chiusa per ben 60 giorni a causa di un intervento di ripristino della frana che aveva già causato problemi mesi fa, inoltre è solo grazie all’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia che è emersa questa problematica, ma il danno ormai è fatto.

Questa gestione superficiale e tardiva dell’informazione è una vera e propria vergogna, una mancanza di rispetto verso i cittadini di Castelnuovo e delle zone limitrofe. Non è accettabile che la comunità venga informata con così scarso preavviso, soprattutto quando si tratta di una strada fondamentale per la viabilità locale.

Ciò che fa maggiormente indignare i cittadini di Castelnuovo è il fatto che la chiusura sia stata disposta a ridosso della tradizionale Festa di Ottobre, giunta alla sua 56ª edizione, una delle manifestazioni più antiche e sentite del nostro Comune, che rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia locale e per la coesione sociale del territorio.

Nonostante le numerose sollecitazioni e le richieste, anche scritte privatamente alle autorità comunali – dal Sindaco agli Assessori – affinché si trovassero soluzioni per posticipare l’inizio dei lavori e concordare con la Provincia una gestione più attenta e rispettosa delle esigenze del territorio, nulla è stato fatto.

L’assenza di dialogo e la mancanza di responsabilità dimostrano un completo disinteresse verso le reali necessità dei cittadini e degli operatori economici locali, che rischiano di vedere compromessi importanti momenti di lavoro e di aggregazione.

Chiediamo con forza che si apra immediatamente un confronto serio con la Provincia per trovare soluzioni alternative e limitare i disagi, e che il Comune assuma una posizione di tutela concreta per Castelnuovo e per tutti i cittadini penalizzati da questa assurda decisione.

La politica non può più permettersi di ignorare le esigenze del territorio: la trasparenza, il rispetto e la partecipazione devono tornare ad essere le priorità.

Stefano Scarascia – Consigliere Comunale

Marino Fraioli – membro del direttivo

Fabio Niccolini – ex Consigliere Comunale

Chiusura SP10, Scarascia (FdI): “una vergogna e un affronto alla comunità di Castelnuovo”