Chiusura sportello Poste a Nugola, Menicagli: “servono soluzioni alternative per la ripresa del servizio”

2 Luglio 2024

Nugola (Collesalvetti, Livorno) 2 luglio 2024 –

É di questi giorni la notizia della chiusura dell’ufficio postale di Nugola per impossibilità di accesso alla struttura ed indicativamente fino a fine 2024.

Michele Menicagli (Sinistra di Collesalvetti) ricorda che per i piccoli centri e frazioni l’ufficio postale rappresenta un presidio di riferimento per le persone soprattutto anziane che vogliono ritirare la pensione allo sportello e per il pagamento dei bollettini.

Per il rappresentante della Sinistra di Collesalvetti il timore fondato é che la situazione non possa risolversi in breve tempo o peggio ancora che l’ufficio postale possa non riaprire qualora poste italiane non lo ritenesse più necessario.

“Visto che il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’ufficio richiederà mesi non si dovrebbe permettere che la popolazione sia lasciata senza un servizio così importante. Dichiara sempre Michele Menicagli che prosegue; “si invita l’amministrazione comunale a chiedere urgentemente a Poste un incontro per capire le tempistiche e le problematiche e magari mettere in atto delle soluzioni alternative in modo da garantire una ripresa del servizio più rapida possibile.

Da tenere conto anche il fatto che gli uffici di Collesalvetti e Vicarello osserveranno dei giorni di chiusura per i mesi di luglio e agosto.

Purtroppo questi sono i risultati della privatizzazione dei servizi pubblici voluta tanto dai governi sia di centrosinistra che di centrodestra, con chiusura degli uffici nei centri minori, abbandono del territorio e disagi per i soliti.

Questi sono i problemi con i quali gli amministratori locali dovranno fare i conti visto che certi servizi essenziali sembrerebbero venire sempre meno garantiti”

Per la SINISTRA DI COLLESALVETTI