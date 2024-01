Home

Chiusura Universo Sport, USB: “Tutelare i lavoratori”

29 Gennaio 2024

Chiusura Universo Sport, USB: “Tutelare i lavoratori”

Livorno 29 gennaio 2024 – Chiusura Universo Sport, USB: “Tutelare i lavoratori”

Usb Commercio Livorno interviene a difesa dei lavoratori di Universo Sport

“Ormai è ufficiale la notizia della imminente chiusura dello storico punto vendita Universo Sport di Via Roma a Livorno. Un punto vendita che ha accompagnato per oltre vent’anni generazioni di sportivi della nostra città e non solo.

Il negozio fu acquistato da una grossa catena di Modena circa 7 anni fa, gruppo che conta 50 filiali sparse per l’Italia. Nonostante il perdurare della crisi del commercio cittadino e la forte concorrenza esistente nel settore questa chiusura è un fulmine a ciel sereno.

Neanche qualche mese fa la proprietà aveva deciso di rinnovare i locali. Ma al di là delle motivazioni che stanno alla base di questa scelta ciò che preoccupa di più il sindacato è la salvaguardia occupazione.

In una città che ha visto la scomparsa di molti posti di lavoro crediamo sia importante gestire questa partita andando a garantire il più possibile i lavoratori e le lavoratrici, alcuni dei quali con un’anzianità ventennale.

Per questo facciamo appello anche alle istituzioni cittadine e al Prefetto affinché si possa intervenire in questa direzione. Il sindacato USB, avendo la totalità dei lavoratori iscritti, ha già inviato una richiesta di incontro urgente alla proprietà che al momento sta evitando il confronto.

Vogliamo pensare che ci siano e ci possano essere alternative percorribili per difendere l’occupazione ed evitare l’ennesima crisi nel nostro territorio e vorremmo provare a percorrerle tutte.

Se l’azienda non deciderà di sedersi al tavolo siamo pronti anche ad iniziative più incisive per tutelare gli interessi dei nostri iscritti ed iscritte.