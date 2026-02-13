Christian Luigi Kouassi lascia la Pielle
Livorno 13 febbraio 2026
La Pielle Livorno comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐋𝐮𝐢𝐠𝐢 𝐊𝐨𝐮𝐚𝐬𝐬𝐢.
A Christian, ragazzo e professionista esemplare per impegno quotidiano ed educazione, vanno i più sinceri auguri per il proseguo della carriera.
Seguono le parole del Presidente, Francesco Farneti:
“Salutiamo Kouassi con grande affetto e stima. Christian si è infatti dimostrato un ragazzo molto serio, dedito al lavoro e con tanta voglia di crescere e far bene. Credo che vivere il mondo Pielle sia stato per lui un’esperienza indimenticabile, oltre che di crescita professionale significativa, e il fatto che abbia ricevuto la chiamata da una società di Serie B Nazionale per giocare da protagonista ne è la dimostrazione”.