Canottaggio

26 Maggio 2022

Christian Volpi, coppa del mondo di paracanoa, segui la diretta della semifinale in Polonia

Livorno 26 maggio 2022 – Christian Volpi, coppa del mondo di paracanoa, segui la diretta della semifinale in Polonia

Giornata importante per il nostro atleta livornese che con i colori della maglia azzurra disputerà la gara di semifinale per la coppa del mondo di paracanoa a Pozan in Polonia alle 14.25

Qui la diretta video della gara, supportiamo a distanza il nostro atleta labronico, tifiamo per lui. Forza Christian Volpi

