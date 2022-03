Home

Cronaca

Christian Volpi è nuovamente in piedi, il primo giorno con le nuove protesi (Foto e video)

Cronaca

15 Marzo 2022

Christian Volpi è nuovamente in piedi, il primo giorno con le nuove protesi (Foto e video)

Livorno 15 marzo 2022

Christian Volpi non molla, dopo la vittoria in canoa del campionato italiano specialità maratona avvenuta il 13 marzo, ieri si è recato a Budrio per le protesi

Sono stati momenti intensi ed emozionanti quelli vissuti ieri, lunedì 14 marzo da Christian che per la prima volta ha potuto indossare le sue protesi ed iniziare a camminare da solo.

Nelle foto e nei video inviati da Christian il suo momento del ritorno in piedi dopo il suo tragico incidente

Video, Christian Volpi è nuovamente in piedi, il primo giorno con le nuove protesi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin