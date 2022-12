Home

Christmas cleanup 2022, volontari puliscono la spiaggia di Antignano

19 Dicembre 2022

Livorno 19 dicembre 2022 – Christmas cleanup 2022

Grande successo per l’evento natalizio di cleanup organizzato dai ragazzi di sons of the ocean insieme al Leo club Livorno, Lions club Host Livorno e centro surf 3 ponti.

Le associazioni con i volontari, domenica mattina hanno portato a termine la pulizia della spiaggia ad Antignano

L’evento di pulizia spiagge si è svolto, come sempre, tra tanti sorrisi, ma in più con la consapevolezza di fare un bel regalo alla città di Livorno.

“Siamo super orgogliosi nel vedere sempre più bambini e giovani ragazzi, che durante il brand audit ( classificazione dei rifiuti con protocollo internazionale ) chiedono informazioni incuriositi dalle storie di ogni singolo rifiuto …” – dichiarano da Soon of Oceans

Brand Audit – PlasticheAMare. I volontari raccolgono i rifiuti sulle spiagge, li classificano secondo semplici categorie di tipi di prodotto, e poi identificano le marche dei rifiuti, il cosiddetto Brand Audit.

Il Brand Audit, o verifica del marchio, consente di sapere quali sono i rifiuti che sono maggiormente presenti sulle spiagge, e questo permette di individuare quali sono le azioni di prevenzione della creazione di rifiuti (cioè chiudere il rubinetto) da mettere in atto nell’ottica dell’economia circolare.

Le associazioni inviano un ringraziamento particolare va al comune di Livorno per il patrocinio dell’evento ed AAMPS Livorno per il sostegno tecnico.

