Christmast Carols al santuario di Montenero, grande successo per i ragazzi del coro per la prima esibizione

6 Dicembre 2022

Livorno 6 dicembre 2022 – Una bella serata musicale quella organizzata dal Rotary Club Livorno Mascagni in occasione di “Christmas Carols”; il concerto di Natale che ha animato gli ampi e caratteristici spazi del Santuario di Montenero.

Ad esibirsi, sono stati gli appartenenti al “Coro voci bianche e teen singers choir” del Teatro Goldoni; la soprano Josephine Louse Hoogstad; il tenore Luca Pontevichi e il baritono Andrea Borghini, che, in modo impeccabile, hanno intonato tanti tra i brani natalizi più conosciuti, sotto la direzione della Maestra Laura Brioli.

“Sono molto emozionata per come si sono esibiti – dice la Maestra Laura Brioli -, perché per tanti di loro si trattava del primo evento in pubblico.

Sapevo che erano bravi, ma non mi aspettavo tutto questo successo per la primissima esibizione. Sono davvero contenta”.

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto al progetto “Prama”, finalizzato alla realizzazione di un centro psicomotorio per bambini con disabilità.

“Come non essere contagiati dallo spirito natalizio con un evento così bello? – commenta la

presidente del Club Maria Crysanti Cagidiaco – I più giovani sono sempre al centro della nostra attenzione e sono felice che oggi siano stati proprio i bambini ad aiutare altri bambini”.

La serata si è poi conclusa con un’apericena nei locali del ristorante Montallegro Orlandi con orario della funicolare prolungato fino alle 23 per l’occasione.

